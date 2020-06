Roeier Schwarz van Holland Acht waakt voor hoogmoed

Bram Schwarz is met 22 jaar de jongste roeier in de Holland Acht, maar aan ervaring geen gebrek bij de Amsterdammer. Hij roeit al vanaf zijn tiende en kan pronken met wereldtitels in de ‘Achten’ bij de junioren en beloften. Vorig jaar beleefde hij een voorlopig hoogtepunt in de elite-boot van het Nederlandse roeien door zilver te behalen op het WK.

“De Holland Acht is een naam in het roeien. Als je daarin zit en goede resultaten behaalt, dan ben je wel goed onderweg”, zegt Schwarz, die deze week samen met zijn kompanen de ruim 17 meter lange roeiboot eindelijk uit de loods van roeivereniging Pampus in Almere mag tillen en te water laten. De ‘Acht’ had door het coronavirus elf weken op het droge gelegen.

Schwarz had het er best moeilijk mee toen het besluit viel dat de Olympische Spelen in Tokio deze zomer niet doorgaan. Voor roeiers zijn de Spelen het ultieme sportevenement waar ze vier jaar naartoe werken. “Een roeiseizoen vergt fysiek en mentaal veel van je. Het is een zware sport, we trainen hard en lang en dat is niet altijd even leuk. Als het doel dan wegvalt, mag je best even de tijd nemen om die klap te verwerken en tot jezelf te komen.”

Dat Schwarz al zo jong met roeien begon, komt deels door zijn afkomst. Zijn vader Sven Schwarz nam als roeier deel aan de Olympische Spelen van 1988 (Seoul) en 1992 (Barcelona). “Ik was vrij om te doen wat ik wilde, maar ik ben wel gaan roeien en mijn vader heeft me bij de junioren ook begeleid. Ik kan nog steeds terecht bij hem voor vragen of adviezen en dat was in deze periode best fijn.’’

Hij kan zich na de gedwongen coronapauze weer met volledige aandacht richten op de Spelen van Tokio in 2021 en weet precies wat er van hem wordt verwacht in de Acht. “Mijn rol is het ritme van Robert Lücken, die de slag zet, zo goed mogelijk door te geven aan de sterke jongens achter mij in het middenschip. Ik geef op gevoel de accenten aan en dat is zeker een toegevoegde waarde. In de Holland Acht zitten de beste acht atleten die met elkaar samen kunnen werken en daarmee kun je het verschil maken. Je kunt de allersterkste roeier erin zetten, maar als die niet gelijk met de anderen kan roeien, gaat die boot helemaal nergens heen.’’

Of hij ook nog individueel succes nastreeft in een kleinere boot? “Ik ben nog jong, misschien in de toekomst. Maar een roeier moet niet te hoogmoedig zijn en zichzelf te hoog inschatten. In de kleine nummers zitten de gigantische vermogens, de exceptioneel sterke atleten. Ik lever wel vermogen, maar ben niet de sterkste.’’