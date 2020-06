Wielrenner Terpstra dankbaar voor alle steunbetuigingen

Wielrenner Niki Terpstra is dankbaar voor alle steunbetuigingen die hij mocht ontvangen na zijn zware crash vorige week tijdens de training. “Dit zal een grote motivatie zijn tijdens de revalidatie”, liet hij op sociale media weten.

Terpstra (36) kwam tijdens een trainingsrondje om het Markermeer hard ten val. Hij moest plotseling uitwijken en knalde op een rotsblok. De coureur van Total Direct √Čnergie liep daarbij een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen, gebroken ribben, een klaplong en een kneuzing in zijn onderrug op. Hij werd opgenomen op de intensive care van het VUmc in Amsterdam en verhuisde een dag later alweer naar een afdeling met normale zorg. Afgelopen zondag mocht de taaie Noord-Hollander terug naar huis om verder te herstellen.

“Dankzij de adequate hulpverlening ter plaatse en de goede zorg in het VU-ziekenhuis zijn de eerste stappen in het herstel goed verlopen”, meldde Terpstra. “De steunbetuigingen die ik heb gekregen, zijn overweldigend. Bedankt allemaal voor de support!”

Terpstra heeft volgens de dokter van zijn Franse ploeg tien tot twaalf weken nodig om volledig te herstellen. Mogelijk kan hij daardoor in dit seizoen, dat door de coronacrisis wat langer doorgaat dan normaal, toch nog in actie komen.