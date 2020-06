Kunstrijdster uit KNSB-selectie met coronavirus besmet

Een atlete uit een van de kunstrijselecties van de Nederlandse schaatsbond KNSB is besmet met het coronavirus. Zij is meteen in quarantaine gegaan. Omdat zij afgelopen weekeinde met de KNSB-selecties in België op het ijs stond, zullen nog 22 kunstrijders en 6 coaches in isolatie gaan.

Deze maatregel geldt ook voor de huisgenoten van deze sporters en coaches. De KNSB, die zijn bondsarts als medisch klankbord heeft geraadpleegd, volgt het algemene coronaprotocol van sportkoepel NOC*NSF. Een ijsbaan wordt beschouwd als een gesloten circuit, waardoor deze maatregel noodzakelijk is.

“We kunnen niet anders, gezondheid gaat boven alles”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. “Dit is extra vervelend, omdat onze kunstrijders lang hebben moeten wachten voordat zij weer het ijs op konden. We waren blij dat dit in België toch mogelijk bleek, maar dat is voor de meesten dus slechts van korte duur geweest.”

De rijdster in kwestie maakt het goed. Ze heeft geen koorts gehad en voelt zich niet ziek, maar moet nog wel licht hoesten. De KNSB maakt om privacyredenen haar identiteit niet bekend.