Lakers zien Bradley afhaken uit angst voor corona

Wanneer de Amerikaanse profcompetitie NBA weer van start gaat, zal Los Angeles Lakers het moeten doen zonder guard Avery Bradley. De basketballer heeft dat gezegd bij sportzender ESPN. De NBA wordt volgende maand na een pauze van vier maanden vanwege de coronacrisis hervat op één locatie, Disney World nabij Orlando.

Bradley verklaarde zijn keuze te hebben gemaakt uit zorg voor de gezondheid van zijn 6-jarige zoon Liam, die met ademhalingsproblemen kampt. Bradley en zijn vrouw hebben drie kinderen.

“Hoezeer ik ook betrokken ben bij mijn ploeggenoten en de organisatie van de Lakers, ik speel basketbal voor mijn familie”, verklaarde Bradley, normaal gesproken basisspeler bij de leider in de Western Conference. “Ik kan me in deze tijden niet voorstellen een beslissing te nemen die de gezondheid van mijn familie in gevaar brengt.”