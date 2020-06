Servische basketballer Jokic besmet met coronavirus

De Servische basketballer Nikola Jokic heeft positief getest op het coronavirus. Hij is een van de zeven sterren uit de Amerikaanse profcompetitie NBA die besmet is, melden diverse media in de Verenigde Staten. Jokic is van hen de enige bij naam genoemde speler. Servische media leggen een link met een ontmoeting die de center van Denver Nuggets twee weken geleden had met tennisser Novak Djokovic, die inmiddels ook besmet is.

Djokovic heeft veel kritiek gekregen omdat hij een tennisevenement heeft georganiseerd met gebruikmaking van de versoepeling van de coronamaatregelen in zijn land en in Kroatiƫ. Een aantal deelnemers aan die toernooitjes, onder wie de Bulgaar Grigor Dimitrov, heeft nu ook corona.

De geplande herstart van de NBA moet plaatsvinden eind juli achter gesloten deuren in Disney World bij Orlando. Vanaf 9 juli gaan de teams daar in trainingskamp. Jokic zou deze week vanuit zijn vaderland terugkeren naar Denver.