Bijna 175.000 tickets verkocht voor Indy 500

Voor de komende Indy 500 zijn bijna 175.000 tickets verkocht. De beroemde aurorace op de ‘Brickyard’, het ovalen circuit van Indianapolis, wordt verreden op 23 augustus. “Het aantal klopt, maar ik zeg er wel bij dat de meeste kaartjes al waren verkocht voordat het coronavirus uitbrak”, zei een woordvoerder van de Indianapolis Motor Speedway.

De Indy 500 stond gepland voor 24 mei, maar moest vanwege het virus worden uitgesteld. De autorace trekt doorgaans 250.000 tot 300.000 bezoekers, dus 175.000 is beduidend minder. Het is echter de vraag of het circuit al die toeschouwers naar binnen mag laten, want bij de meeste sportevenementen in de Verenigde Staten is publiek nog niet welkom. De IndyCar Series kondigde voor de eerstkomende race, op 12 juli in Plymouth, aan dat toeschouwers weer welkom zijn, onder strikte hygiƫnevoorwaarden en met inachtneming van sociale afstand.

Het virus grijpt in Amerika nog om zich heen. Op donderdag zijn meer dan 37.000 besmettingen genoteerd.

De Nederlander Rinus van Kalmthout is coureur in de IndyCars.