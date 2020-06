Bokslegende Roberto ‘Hand van Steen’ Durán opgenomen met corona

Panama is opgeschrikt door de ziekenhuisopname van bokslegende Roberto Durán. De 69-jarige ‘Hand van Steen’, die tussen 1972 en 1985 de wereldtitel veroverde in vier verschillende gewichtsklassen, is besmet met het coronavirus.

De zoon van Durán zei dat zijn vader het redelijk goed maakt en vooral ter observatie is opgenomen. De bokser was in 2001 slachtoffer van een zwaar verkeersongeval in Argentinië en liep daarbij een longoedeem op. “Hij vertoont geen specifieke symptomen, ligt ook niet aan de beademing en de dokter zegt dat zijn longen niet zijn aangetast”, meldde Robin Durán.

Panama lijdt momenteel stevig onder de uitbraak van het coronavirus. Op donderdag registreerden de autoriteiten duizend nieuwe besmettingen.