Fed Cup Finals schuift door naar volgend jaar

Het eindtoernooi van de Fed Cup, de landencompetitie in het tennis, wordt dit jaar niet meer gehouden. Twaalf landen hadden zich geplaatst voor het evenement dat in april in Boedapest had moeten plaatsvinden. Het coronavirus voorkwam dat. De tennisbond ITF besloot vrijdag dat de eindstrijd van 13 tot en met 18 april 2021 wordt afgewerkt, ook dan in de Hongaarse hoofdstad. Nederland had zich niet geplaatst.

Ook al omdat het internationale tennis voorlopig nog stil ligt zag de ITF geen mogelijkheid het toernooi, dat voor het eerst in deze opzet zou worden gehouden, later dit jaar te plannen. De play-offs, waarin Nederland het tegen China opneemt, vinden nu plaats in februari. De winnaar van dat duel kan zich in het najaar van 2021 plaatsen voor de volgende editie van de Finals.

De ITF zei niet overwogen te hebben het eindtoernooi zonder toeschouwers af te werken. “Dit was de beste oplossing met het oog op de gezondheid van alle betrokkenen en de integriteit van de competitie”, zei ITF-voorzitter David Haggerty.