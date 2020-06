Formule 1 neemt afstand van uitspraken oud-chef Ecclestone

De organisatie achter de belangrijkste raceklasse Formule 1 heeft in een verklaring afstand genomen van uitspraken over racisme, gedaan door de voormalige baas Bernie Ecclestone. De 89-jarige Brit had in een interview gezegd dat zwarte mensen zich vaker schuldig maken aan racisme dan witte mensen.

“Deze uitspraken horen niet thuis in samenleving die streeft naar eenheid”, aldus de Formule 1-leiding. “We staan op geen enkele wijze achter de uitspraken van Ecclestone. We benadrukken ook dat hij sinds 2017 geen enkele rol meer speelt in onze organisatie.”

Ecclestone zei ook dat racisme in de Formule 1 in het geheel niet voorkomt. Wel had hij lovende woorden voor Lewis Hamilton. De wereldkampioen verzet zich met meerdere initiatieven tegen racisme en wil een belangrijkere rol voor zwarte mensen in de Formule 1. “Wat Hamilton doet is fantastisch”, aldus Ecclestone.