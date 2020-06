NBA: 16 van 302 spelers testen positief op virus

Bij een testronde op het nieuwe coronavirus hebben 16 van de 302 spelers uit de Amerikaanse professionele basketbalcompetitie NBA positief getest. Dat hebben de overkoepelende instanties naar buiten gebracht. Dat is 5,3 procent.

De betreffende spelers, van wie de namen niet openbaar zijn gemaakt, gaan voorlopig in isolatie. Ze mogen pas terugkeren als een dokter ze officieel genezen heeft verklaard.

Het is de bedoeling dat de NBA op 30 juli met 22 teams weer begint. Dat gebeurt allemaal in de afgesloten omgeving van Disney World, nabij Orlando. Het seizoen was op 11 maart afgebroken.