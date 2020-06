NK springruiters begin augustus in Kronenberg (Limburg)

Paardensportbond KNHS heeft voor dit jaar toch nog het Nederlands kampioenschap voor springruiters uitgeschreven. De titelstrijd staat op de agenda van 6 tot en met 9 augustus in Equestrian Centre de Peelbergen in het Limburgse Kronenberg. Door de versoepeling van de coronamaatregelen mogen er vanaf 1 juli weer wedstrijden worden georganiseerd.

Het NK stond dit jaar gepland van 23 tot en met 26 april in Mierlo, maar het concours hippique in de Brabantse plaats werd wegens de uitbraak van het coronavirus afgelast. Technisch directeur Maarten van der Heijden van de KNHS is blij dat er alsnog een gastheer voor de 50e editie van het NK is gevonden. “Geweldig dat er na al deze zware maanden een partij is die dit NK op zo een korte termijn wil en kan realiseren. De Peelbergen is een schitterende locatie waar alle voorwaarden aanwezig zijn om een topkampioenschap te laten verrijden.”