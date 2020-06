Coronatests rond Formule 1-circuit Spielberg voorlopig negatief

Voor de start van het Formule 1-seizoen in het Oostenrijkse Spielberg zijn bij 600 coronatests in die regio nog geen besmettingen geconstateerd. Dat meldt Manuela Machner namens het plaatselijke VVV aan persbureau APA. Rond het circuit waar volgende week het Formule 1-circus neerstrijkt, wordt sinds twee weken met name hotelpersoneel getest op het longvirus. Dat gebeurt op vrijwillige basis.

Het is de bedoeling dat rond de eerste twee races van dit jaar, beide op het circuit van Spielberg, zo’n 10.000 tot 12.000 tests worden uitgevoerd. Om toestemming te krijgen voor het organiseren van de wedstrijden was sowieso een streng hygiëneprotocol geëist. Fans zijn bij de races niet toegestaan.