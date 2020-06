Marathontopper Kamworor breekt been bij aanrijding

De Keniase atleet Geoffrey Kamworor is tijdens een training in zijn vaderland aangereden door een motor. De wereldrecordhouder op de halve marathon liep daarbij een gebroken scheenbeen op, melden lokale media. De 27-jarige loper, vorig jaar winnaar van de marathon van New York, hield ook verwondingen over aan zijn hoofd.

“Ik was ongeveer een kilometer van mijn huis tijdens mijn ochtendtraining toen ik van achteren werd aangereden door een motor. De bestuurder heeft me overeind geholpen en naar een ziekenhuis gebracht”, vertelde Kamworor in de Daily Nation. Zijn trainingsmaat Eliud Kipchoge, wereldrecordhouder op de marathon, wenste Kamworor een spoedig herstel toe. “Het leven zit vol onzekerheden, kijk maar wat er met mijn vriend en trainingsmaat is gebeurd”, zei Kipchoge.