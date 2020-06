Schaatsbond houdt zonder hoofdsponsor rekening met verlies

Schaatsbond KNSB gaat zonder hoofdsponsor het nieuwe seizoen in. De KNSB houdt daarom rekening met rode cijfers, zo werd duidelijk tijdens de Ledenraad waarop de begroting en het jaarplan voor 2020-2021 werden vastgesteld. De schaatsbond was in maart al zo goed als rond met een opvolger van hoofdsponsor KPN, maar die trok zich terug toen de coronacrisis ook in Nederland losbarstte.

KPN fungeerde tien jaar als hoofdsponsor van de KNSB. Het telecombedrijf maakte vorig jaar al bekend dat het contract dat tot medio 2020 liep niet zou worden verlengd. De KNSB heeft met Daikin nog een hoofdsponsor. Beide bedrijven staken afgelopen seizoen samen 5 miljoen euro in het schaatsen.

“Vanwege de coronasituatie wordt het een seizoen vol onzekerheden. Afgesproken is om het verlies in 2020-2021 te beperken en in organisatorisch en sportief opzicht zoveel mogelijk koers te houden”, aldus de bond, die kan teren op een eigen vermogen van ruim 2,5 miljoen euro.