Geen TT, maar Hartog en De Vries racen over jarig circuit

Op het tijdstip waarop normaal gesproken de MotoGP-race bij de TT van Assen zou zijn begonnen, draaiden de oude motorsporthelden Wil Hartog en Jan de Vries de gashendel open. De twee zeventigers reden een paar rondjes over het TT-circuit, dat 95 jaar bestaat. Ook Hans Spaan, Egbert en Bennie Streuer en Bo Bendsneyder waren naar Assen gekomen om op een verder leeg circuit een bescheiden feestje te vieren.

De 90e editie van de TT van Assen zou zondag worden verreden. Als gevolg van de coronacrisis moest de jubileumeditie van de WK-races over het Drentse circuit worden uitgesteld naar volgend jaar.

“We wilden deze dag echter niet onopgemerkt voorbij laten gaan”, zegt woordvoerder Peter Schorer van het circuit. “Er waren heel wat organisatoren die het circuit vandaag wilden huren. Maar daar hebben we ‘nee’ tegen gezegd. Dit is een legendarische dag. Alles wat er zou gebeuren, zou afbreuk doen aan het ‘heilige’ van de TT. We kwamen toen op het idee om iets te organiseren wat recht doet aan de historie van de TT. We hebben de helden uit het verleden uitgenodigd, samen met onze huidige WK-coureur Bo Bendsneyder.”

Bendsneyder had in Assen niet de beschikking over een van zijn Moto2-motoren. De Rotterdammer keek toe hoe Hartog en De Vries om 14.00 uur, het tijdstip waarop de hoofdrace van de MotoGP zou beginnen, op het rechte stuk wegstoven. De 72-jarige Hartog deed dat op de Suzuki 500 waarop de ‘Witte Reus’ in 1977 de TT won. De Vries reed op een Kreidler. De 76-jarige coureur veroverde twee wereldtitels in de 50cc-klasse, maar wist nooit de TT te winnen.

“Het was typisch TT-weer”, aldus Schorer. “Het regende even en daarna was het weer warm en droog. Alles wat de TT de TT maakt, hebben we weer kunnen ervaren. Het was alleen heel apart dat het vanaf de tribunes oorverdovend stil bleef.”