Motorcoureur Dovizioso breekt sleutelbeen bij crash

De Italiaanse motorcoureur Andrea Dovizioso moet een operatie ondergaan. De vice-wereldkampioen van de MotoGP kwam tijdens een motorcrossrace in Faenza in Noord-Italië ten val. De Ducati-rijder liep daarbij een blessure aan zijn linkersleutelbeen op. Volgens Italiaanse media gaat het om een breuk en ondergaat Dovizioso zondagavond nog een ingreep.

Het MotoGP-wereldkampioenschap, waarvan de kalender is ingekort en ook ingrijpend veranderd, begint op 19 juli in Jerez de la Frontera, in Spanje. Volgens de teamleiding zal Dovizioso, als het herstel volgens plan verloopt, bij die openingsrace aan de start staan.

De 34-jarige Dovizioso rijdt sinds 2013 voor Ducati. In de afgelopen drie seizoenen eindigde hij steeds als tweede achter de Spanjaard Marc Márquez (Honda).