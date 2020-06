Amerikaanse PGA Tour meldt vijfde besmette golfer

De Amerikaanse golfer Harris English is voorlopig even uit de roulatie. De 30-jarige profspeler heeft positief getest op het nieuwe coronavirus. Hij zou later deze week deelnemen aan een toernooi in Detroit.

Volgens de Amerikaanse PGA Tour zijn er nu vijf spelers in het circuit van wie bekend is dat ze besmet zijn. Het golfseizoen in de Verenigde Staten ging op 11 juni weer van start, zonder publiek en met strenge hygiƫnevoorschriften. Een uitgebreid testprogramma op corona voor spelers, caddies en officials behoort tot het veiligheidsprotocol.