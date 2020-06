Motorcoureur Dovizioso na operatie: ik ga van start in eerste GP

De Italiaanse motorcoureur Andrea Dovizioso is vol vertrouwen dat hij kan meedoen aan de eerste WK-race van het seizoen in de MotoGP-klasse, op 19 juli in Jerez de la Frontera. De 34-jarige Ducati-rijder ging zondag tijdens een motorcrossrace in Noord-Italië onderuit en liep daarbij letsel op aan zijn linkersleutelbeen. Hij heeft in Modena inmiddels een operatie ondergaan en volgens de vice-wereldkampioen is de ingreep goed verlopen.

“Ik ben dankbaar dat ik zo snel onder het mes kon gaan”, liet hij weten. “Veel pijn voel ik niet en dat stemt me heel optimistisch. Ik ga thuis meteen een herstelschema opstellen. Ik vertrouw erop dat ik in de komende weken in staat ben om goed te revalideren en dat ik helemaal klaar zal zijn voor de eerste Grand Prix in Spanje.”

De 34-jarige Dovizioso rijdt sinds 2013 voor Ducati. In de afgelopen drie WK-seizoenen eindigde hij steeds als tweede achter de Spanjaard Marc Márquez (Honda).

Het MotoGP-wereldkampioenschap, waarvan de kalender door de coronacrisis is ingekort en ook ingrijpend veranderd, start met twee races in Jerez (19 en 26 juli).