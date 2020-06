Olympisch kampioen Chalmers: zwemmen kampt met dopingprobleem

De zwemsport kampt met een ernstig dopingprobleem. Dat is de stellige overtuiging van Kyle Chalmers, de olympisch kampioen op de 100 meter vrije slag. De 22-jarige Australiër wantrouwt naar eigen zeggen zo’n beetje de helft van zijn concurrenten.

Chalmers deed zijn opvallende uitspraken tijdens een podcast. “Overal in het zwemmen is er veel doping aanwezig. Je weet dat het aan de gang is en ik besef dat ik waarschijnlijk de helft van de jongens tegen wie ik uitkom niet kan vertrouwen”, betoogde hij.

Chalmers was tijdens de Zomerspelen van Rio 2016 nog maar net 18 jaar toen hij olympisch goud veroverde. Hij behaalde in Brazilië ook nog twee bronzen medailles op estafettes. Vorig jaar was Chalmers goed voor zilver op de WK in Zuid-Korea.

Hoewel het door Chalmers veronderstelde dopinggebruik van verscheidene concurrenten hem frustreert, is het volgens de Australiër ook een drijfveer om boven zichzelf uit te stijgen. “Ik wil gewoon iedereen verslaan wanneer het moet. Het kan mij niet schelen wat ze in hun systeem hebben, ik wil nog altijd beter zijn dan zij.”