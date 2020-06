Utrecht huisvest in september beachvolleybalevenement

Utrecht huisvest van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 september een internationaal beachvolleybaltoernooi. Volgens de organisatie is het toernooi “het eerste internationale sportevenement op Nederlandse bodem sinds het uitbreken van de coronapandemie”.

Alle Nederlandse topteams maken hun opwachting in Utrecht, waaronder Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen.

Op het Jaarbeursplein wordt een stadion gebouwd waar het publiek zich kan houden aan de 1,5 meterregel. Het volledige stadion bestaat uit skyboxen die geschikt zijn voor twee tot maximaal tien personen en vooraf moeten worden gereserveerd. “Zo kunnen honderden toeschouwers op veilige wijze genieten van topbeachvolleybal”, aldus de organisatie.

Er wordt in Utrecht gespeeld volgens de King of the Court-variant, die sinds 2017 bestaat. Het beachvolleybalveld wordt verdeeld in een winnaarskant en een uitdagerskant. Alleen aan de winnaarskant kunnen punten worden gescoord. Het spel kent veel verschillen met regulier beachvolleybal. Zo zijn vijf teams tegelijkertijd actief en wordt er op tijd gespeeld.

Het is de ambitie om van King of the Court in de nabije toekomst een olympische volleybaldiscipline te maken.