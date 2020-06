Ferrari begint met achterstand aan Formule 1-seizoen

Teambaas Mattia Binotto van Ferrari is druk doende de verwachtingen voor de start van het seizoen te temperen. “We weten dat we op dit moment niet de snelste wagen hebben”, zei de Italiaan dinsdag, vijf dagen voordat op het circuit van Spielberg in Oostenrijk de eerste grand prix van dit jaar wordt verreden. De Italiaanse renstal blijkt een achterstand te hebben opgelopen bij de vernieuwingen aan de bolides.

De wagens waarmee Charles Leclerc en Sebastian Vettel aan de start zullen verschijnen, zijn technisch gezien nog vrijwel identiek aan die van de niet bepaald geslaagde testritten in februari in Barcelona. “Ons streven is dat de updates hebben plaatsgevonden voor de derde race, op 19 juli op de Hungaroring”, meldde Binotto.

De twee races in Oostenrijk kwamen nog te vroeg voor de aanpassingen, die gehinderd werden door de coronabeperkingen. “De waarheid is dat de resultaten van de testdagen ertoe hebben geleid, een verandering bij de ontwikkeling van de aerodynamica door te voeren. Dat betrof de gehele wagen en kostte meer tijd als eerst gedacht”, liet Binotto weten.

Voor Vettel wordt het zijn laatste jaar bij Ferrari. De vraag of hij zijn loopbaan voortzet is nog onbeantwoord. “Ik ga alles geven, ook al is het anders dan wanneer er publiek zou zijn”, zei de Duitser. Vanwege de coronacrisis zullen zeker de eerste acht races van het seizoen achter gesloten deuren worden verreden.