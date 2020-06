Messi bereikt mijlpaal met 700e doelpunt

Met een benutte strafschop tegen Atlético Madrid heeft Lionel Messi dinsdag een mijlpaal bereikt. Het was voor de 33-jarige Argentijn zijn 700e doelpunt namens FC Barcelona en de Argentijnse nationale ploeg samen.

Zijn eerste maakte Messi op 1 mei 2005 tegen Albacete, op aangeven van de Braziliaan Ronaldinho. De honderdste volgde ruim vier jaar later in de Champions League tegen Dinamo Kiev. De jubileumtreffer tegen Atlético zette Barcelona op een 2-1-voorsprong. Messi benutte de strafschop met een stiftje. Hij had ruim drie duels moeten wachten op zijn 22e competitiegoal van dit seizoen.