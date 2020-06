Nieuwe coronagevallen bij NBA-teams

Drie basketballers van New Orleans Pelicans hebben positief getest op het coronavirus. Dat maakte de club dinsdag bekend zonder aan te geven om welke spelers het gaat. Het drietal is in isolatie en ondergaat dagelijkse tests. “Wanneer die twee dagen op rij negatief zijn kunnen ze het team weer versterken”, meldde topbestuurder David Griffin. De Pelicans behoren tot de 22 teams die vanaf 30 juli de competitie gaan hervatten op het besloten Disney Resort in Atlanta.

Sportzender ESPN meldde bij Denver Nuggets ook drie besmettingen die de club hebben genoopt het trainingscentrum te sluiten. Het gaat om drie mensen uit de groep van 35 – inclusief begeleiding – waarmee de Nuggets naar Florida willen afreizen. Daar beginnen op 9 juli de trainingen. Eerder was al bekend dat de Servische center Nikola Jokic in zijn vaderland positief was getest op het longvirus. Hij sluit later aan bij de groep.