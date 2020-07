Beachvolleybalsters openen bij zonsopkomst gretig het seizoen

Sanne Keizer en Madelein Meppelink zijn goed begonnen aan de eredivisie beachvolleybal. De Europees kampioenen van 2018 waren in twee sets te sterk voor Ilona Lievaart en Serena van der Made: 21-15 21-11.

De eredivisie voor beachvolleyballers en beachvolleybalsters ging als eerste competitie weer van start, na de uitbraak van het coronavirus. Keizer en Meppelink openden het seizoen om 5.24 uur, net na zonsopkomst. “Ik werd tijdens de wedstrijd pas echt wakker”, zei Meppelink na de zege.

De seizoen voor de beachvolleyballers begint normaal gesproken in mei, maar dat was nu niet mogelijk vanwege het coronavirus. Vanaf 1 juli mag er wel weer in competitieverband worden gesport. De beachvolleyballers maken daar woensdag direct gretig gebruik van.

Het openingstoernooi van de DELA Eredivisie Beach wordt op woensdag op de velden van beachvolleybalvereniging Silicium afgerond. De vrouwenfinale staat om 15.00 uur gepland, een uur later zullen de mannen hun eindstrijd afwerken. Bij de mannen zijn Sven Vismans en Tom van Steenis eerste geplaatst. “Voor minder dan de zege komen we niet”, vertelt Vismans.