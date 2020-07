Polsstokhoogspringer Lavillenie breekt duim op training

De Franse polsstokhoogspringer Renaud Lavillenie ontbreekt op 9 juli tijdens wedstrijden om winst van de Diamond League in Zürich. Hij heeft tijdens een training een duim gebroken en moet een operatie ondergaan.

Lavillenie verwacht in augustus weer fit te zijn, zo schrijft hij op Twitter. De Fransman werd in 2012 olympisch kampioen en had tot februari van dit jaar het wereldrecord in handen. De Zweed Armand Duplantis onttroonde hem en heeft het record inmiddels met twee centimeter aangescherpt (6,18 meter).