Wielerploeg Sunweb mikt met Kelderman en Oomen op klassement Giro

Wielerploeg Sunweb zet dit seizoen vol in op de Ronde van Italië. Dat blijkt uit de selecties voor de drie grote ronden van de formatie die in de WorldTour uitkomt.

Sunweb stuurt met Wilco Kelderman, Sam Oomen, Jai Hindley en Chris Hamilton maar liefst vier ronderenners naar de Ronde van Italië. Ook topsprinter Michael Matthews gaat mee naar de Giro.

Cees Bol mag voor de Duitse ploeg met een Nederlands tintje gaan sprinten in de Ronde van Frankrijk. Voor de Vuelta heeft Sunweb voorlopig twaalf renners geselecteerd. “In de Tour willen we jagen op ritwinst via sprints en offensief koersen”, zegt hoofdcoach Rudi Kemna van Sunweb. “In de Giro mikken we op het klassement en op de sprints en in de Vuelta willen we enkele jonge renners een kans geven.”

De Tour de France is dit seizoen voor 29 augustus tot en met 20 september uitgeschreven. Daarna worden de Ronde van Italië (3 tot en met 25 oktober) en de Ronde van Spanje (20 oktober tot en met 8 november) verreden.

Selectie Tour de France: Tiesj Benoot, Cees Bol, Søren Kragh Andersen, Nicholas Roche, Joris Nieuwenhuis, Jasha Sütterlin, Nikias Arndt en Marc Hirschi

Selectie Ronde van Italië: Wilco Kelderman, Chris Hamilton, Jai Hindley, Sam Oomen, Michael Matthews, Martijn Tusveld, Casper Pedersen en Nicolas Denz

Voorselectie Ronde van Spanje: Asbjørn Kragh Andersen, Thymen Arensman, Alberto Dainese, Mark Donovan, Felix Gall, Chad Haga, Robert Power, Nicholas Roche, Martin Salmon, Michael Storer, Florian Stork, Ilan Van Wilder