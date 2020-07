Djokovic en echtgenote testen negatief op Covid-19

Tennisser Novak Djokovic en zijn echtgenote hebben bij een coronatest een negatieve uitslag op Covid-19 gegeven. Dat heeft het mediateam van de Servische nummer één van de wereldranglijst negen dagen na de positieve coronatest laten weten.

Djokovic testte samen met collega’s Grigor Dimitrov, Borna Coric en Viktor Troicki positief op het virus, na het tweede evenement van de door Djokovic georganiseerde wedstrijdserie Adria Tour in Zadar. De Serviër oogstte forse kritiek op de wedstrijden en het daaropvolgende nieuws over de besmettingen.

“Djokovic en zijn vrouw Jelena hebben negatief getest op Covid-19, is de uitkomst van de meest recente test in Belgrado. Ze voelen geen symptomen van het virus”, meldt de verklaring. “Ze hebben de afgelopen tien dagen in zelfisolatie doorgebracht nadat ze waren teruggekeerd uit Kroatië en hebben alle protocollen en veiligheidsmaatregelen opgevolgd.”