Golfer Olesen weer welkom op Europese Tour na uitstel strafproces

De Deense topgolfer Thorbjørn Olesen is weer welkom op de Europese Tour. De 30-jarige prof was sinds vorig jaar geschorst nadat hij op vliegveld Heathrow was opgepakt op verdenking van aanranding, dronkenschap en ander wangedrag op een vlucht van Memphis naar Londen.

Zijn rechtszaak zou op 11 mei dienen, maar werd wegens de coronacrisis uitgesteld. De nieuwe datum is 6 december 2021. De directie van de Europese Tour vindt die datum te ver weg en wil Olesen hangende zijn strafproces niet langer buitenspel houden.

Olesen, goed voor vijf zeges op de Europese Tour, ontkent de drie aanklachten. Hij hielp de Europese ploeg in 2018 aan de winst in de Ryder Cup.