Hamilton richtte kritiek niet tot coureurs maar tot hele branche

Lewis Hamilton richtte zich niet tot de andere coureurs toen hij oordeelde dat het wel erg stil bleef in de Formule 1 over racisme. De zesvoudig wereldkampioen roerde zich de afgelopen weken flink, met name op social media.

“Ik zie degenen die zwijgen, sommigen behoren tot de grootste sterren, maar jullie blijven stil te midden van onrecht”, schreef Hamilton onder meer. “Ik heb nog geen enkel teken gezien vanuit mijn branche, wat natuurlijk een door witte mensen gedomineerde sport is. Ik ben een van de weinige gekleurde mensen, maar nog sta ik alleen.”

In aanloop naar de start van het nieuwe Formule 1-seizoen werd Hamilton gevraagd naar zijn spreekwoordelijke wijzende vinger. “Mensen zagen het alsof ik me tot de coureurs richtte. Maar dat was niet het geval. Het was gericht op de hele branche”, aldus de 35-jarige Brit. “Het is iets waar ik me al heel lang van bewust ben en ik heb er nog nooit iemand iets aan zien doen.”

Hamilton verschijnt tijdens de GP van Oostenrijk in een zwart pak en zal rijden in een zwarte bolide. Op de auto staat de boodschap ‘End Racism’. “Het is nu niet meer het moment om te zwijgen. Dit is een tijd om te helpen de boodschap te verspreiden, de tijd om samen op te trekken. We moeten meer doen als sport en als internationale autosportfederatie.”

Lando Norris van McLaren stelde voor om te knielen voorafgaand aan de race.