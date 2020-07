Kansen voor elk type renner in Ronde van Polen

Met de Ronde van Polen begint op 5 augustus de eerste rittenkoers uit de UCI WorldTour sinds de coronacrisis de wielersport stillegde. Organisator en oud-renner Czeslaw Lang heeft een gevarieerd routeschema samengesteld voor de wedstrijd die vanwege de overvolle kalender is ingekort tot een vijfdaagse.

“We hebben een enorme inspanning geleverd om onder de huidige omstandigheden toch een koers samen te stellen die representatief is voor de WorldTour”, legde Lang uit. De wedstrijd begint met een vlakke rit vanuit Chorzow, gemaakt voor de sprinters. Lang: “In de tweede rit is de finish licht heuvelop en verwacht ik ook de specialisten voor de klassiekers.” Na twee bergritten eindigt de Ronde van Polen met een vlakke etappe naar Krakau.

“Om ieders veiligheid te garanderen zijn er wat beperkende maatregelen die deze editie zeker zullen be├»nvloeden”, denkt Lang. “Maar we willen graag de boodschap van herstel uitdragen nu we allemaal hopen dat de situatie rond corona zich stabiliseert. Ik weet zeker dat onze wedstrijd van grote waarde is voor de wielersport.”