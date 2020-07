Tennisfans welkom op Roland Garros

Bij de Open Franse tenniskampioenschappen op Roland Garros zijn toeschouwers welkom. De organisatie maakte donderdag bekend uit te gaan van een maximale capaciteit van 50 tot 60 procent van het aantal tennisfans dat normaal op het tennispark in Parijs wordt toegelaten.

Toen enkele weken terug bekend werd dat bij de US Open de deuren dicht blijven, liet voorzitter Bernard Giudicelli van de Franse tennisfederatie al weten dat het grandslamtoernooi in zijn land alleen zou worden gehouden als er toeschouwers welkom zouden zijn. In welke mate dat zal zijn, vertelde hij donderdag. In de grote stadions mogen groepen van maximaal vier mensen bij elkaar zitten, met een lege stoel tussen hen en andere groepen. Rond de kleinere banen blijft de helft van de stoeltjes onbezet.

Giudicelli rekende voor dat de maatregelen betekenen dat er op de eerste dagen van het toernooi, wanneer er op alle banen wordt gespeeld, zo’n 20.000 toeschouwers het park kunnen betreden. Op de dag dat een finale wordt gespeeld is er plaats voor 10.000 fans. Die aantallen kunnen nog worden aangepast als de Franse overheid de regels rond ‘social distancing’ aanpast. Mondkapjes zijn verplicht wanneer mensen zich verplaatsen op het tennispark, op de tribune wordt slechts aangeraden ze te dragen. “Als de situatie zich goed ontwikkelt zijn er in september meer kaartjes beschikbaar”, zei Giudicelli. Mochten er juist minder toeschouwers welkom zijn dan wordt er onder de mensen die reeds een ticket hebben geloot.

Roland Garros zou eigenlijk in mei beginnen, maar het coronavirus voorkwam dat. Nu moet het toernooi na de kwalificaties op 27 september beginnen. De afsluitende mannenfinale is op 11 september. De US Open staan van 31 augustus tot en met 13 september gepland.