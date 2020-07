Verstappen benieuwd waar hij bij eerste race met Red Bull staat

Na een pauze van bijna vier maanden begint voor Max Verstappen vrijdag eindelijk het Formule 1-seizoen met de eerste vrije training van de Grote Prijs van Oostenrijk. Het seizoen start met twee races op het circuit van Spielberg. “Ik kijk ernaar uit om erachter te komen waar we staan”, zei de coureur van Red Bull Racing, die liet weten het racen enorm gemist te hebben.

Verstappen won de race op het circuit van Spielberg de afgelopen twee jaar en is ook nu vol vertrouwen. “Ik denk dat we er goed voor staan. We hebben al een verbeterde Honda-motor meegenomen. Na die onderbreking van vier maanden is het goed om erachter te komen hoe we er voorstaan. Niemand weet dat precies. Het is tijd om de baan op te gaan en te beginnen.”

Of hij ook de favoriet is voor de eerste race van het seizoen, wil de Red Bull-coureur niet meteen zeggen. Mercedes is volgens de Limburger nog altijd het te kloppen team. “We gaan proberen het gat te dichten.”