American Footballclub Redskins overweegt andere naam

De American Footballclub Washington Redskins gaat onderzoeken of het een andere naam moet verzinnen. De naam Redskins (roodhuiden) verwijst naar de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent en wordt in de Verenigde Staten beschouwd als kwetsend.

Van meerdere kanten is de club inmiddels gevraagd actie te ondernemen. Dat gaat nu gebeuren, zegt eigenaar Dan Snyder. “We gaan met alle betrokkenen het gesprek aan, van onder andere clubmensen, nationale bonden tot sponsoren. Wij zijn trots op onze club en dat willen we blijven. Daarom moeten we op zoek naar een oplossing. Ik verwacht dat we die gaan vinden.”

De algemene verwachting is dat de naam Redskins gaat verdwijnen.

Na de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd en de maatschappelijk onrust over racistisch politiegeweld is in de Verenigde Staten een brede discussie uitgebroken om discutabele benamingen te veranderen, maar ook om bijvoorbeeld standbeelden van controversiƫle personen te verwijderen.