Formule 1-seizoen met vier maanden vertraging begonnen

Bijna vier maanden later dan de bedoeling was, is het Formule 1-seizoen dan eindelijk begonnen. De coureurs van McLaren reden om 11 uur als eerste het circuit van Spielberg op, voor de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Het seizoen zou half maart in Australiƫ beginnen, maar vlak voor de eerste training in Melbourne werd de GP afgelast vanwege het coronavirus.

De ene na de andere race moest vervolgens worden geschrapt of verplaatst. Zo gaat de Dutch Grand Prix in Zandvoort dit jaar niet door. De Formule 1-coureurs, onder wie Max Verstappen, moesten zich wekenlang tevreden stellen met virtuele races op de simulator.

Het seizoen begint nu in Oostenrijk op de Red Bull Ring. Publiek is daar niet welkom. Precies 18 weken na de laatste testdag in Barcelona, waar de teams zich voorbereidden op het seizoen, werden de motoren van de bolides weer gestart. Wereldkampioen Lewis Hamilton en zijn teamgenoot Valtteri Bottas stuurden een zwarte Mercedes de baan op. De Duitse renstal heeft de kleurstelling van de auto’s aangepast als steunbetuiging aan de strijd tegen racisme en discriminatie.