De Grand Prix van Tsjechië zal op 9 augustus zonder toeschouwers worden gehouden. Dat bevestigden de organisatoren van de race op het circuit van Brno vrijdag.

De Grand Prix van Tsjechië wordt de derde wedstrijd van het seizoen in de MotoGP, na twee races in het Spaanse Jerez op 19 en 26 juli. Vorig jaar kwamen er in het hele weekeinde 186.000 fans naar het circuit van Brno.

Tsjechië is relatief licht getroffen door het coronavirus, met ruim 12.000 besmettingen.