Marathonloper Kipsang 4 jaar geschorst wegens doping

Marathonloper Wilson Kipsang is voor vier jaar geschorst. De voormalige houder van het wereldrecord uit Kenia heeft de dopingregels overtreden. Dit meldt de integriteitsunit in de atletiek, een onafhankelijke instantie die is opgezet door de overkoepelende federatie World Athletics, voorheen IAAF. Kipsang zou bewust dopingcontroles buiten de competities om hebben ontlopen en bovendien hebben geknoeid met monsters.

De 38-jarige Keniaan liep in 2013 in Berlijn een wereldrecord op de klassieke afstand (2.03.23). Hij zegevierde onder meer ook in de marathons van Londen en New York. Kipsang won brons op de Olympische Spelen van Londen in 2012.

Het persoonlijk record van Kipsang op de marathon is 2.03.13, de zesde tijd ooit.