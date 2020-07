NK atletiek alsnog eind augustus in Utrecht

De Nederlandse kampioenschappen atletiek vinden dit jaar alsnog plaats. De maatregelen rond het coronavirus verhinderden de strijd om de nationale titels die eind juni had moeten plaatsvinden in Den Haag. Nadat de Atletiekunie aanvankelijk had gemeld dit jaar geen heil meer te zien in het vinden van alternatieve data, komt er dankzij de hulp van verenigingen alsnog een aangepast kampioenschap op 29 en 30 augustus op de atletiekbaan Maarschalkerweerd in Utrecht.

Ook voor andere NK’s zoals bij het snelwandelen, de meerkamp en de marathon werden data en locaties gevonden. De meeste wedstrijden zullen worden afgewerkt zonder of met een beperkt aantal toeschouwers. Wel probeert de Atletiekunie via bijvoorbeeld een livestream een zo groot mogelijk publiek te laten meegenieten. Voor de organisatie van de NK atletiek hadden de Utrechtse verenigingen AV Phoenix en U-Track zich meteen enthousiast getoond.

“Met de ervaring als organisator van de NK’s in 2017 en 2018 nog op het netvlies, achten we het goed neerzetten van dit NK als zeer goed haalbaar; we zijn een geoliede machine”, reageerden Eveline van Tuinen (voorzitter AV Phoenix) en Jaap van der Sijs (voorzitter U-Track).

Het NK marathon wordt gelopen tijdens de marathon van Amsterdam die, mits mogelijk vanwege de coronamaatregelen, op 18 oktober doorgaat. Bij de andere alsnog ingeplande NK’s gaat het om 20 kilometer snelwandelen (29 augustus, Drunen), meerkamp (5-6 september, Emmeloord), 10.000 meter (19 september, Leiden), para-atletiek (20 september, Tilburg), 10 en 50 kilometer snelwandelen (4 oktober, Tilburg) en de werpvijfkamp (25 oktober, Edam).