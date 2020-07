Tevreden Verstappen: rondetijden zeggen me nog niet veel

Max Verstappen is niet in verlegenheid gebracht door zijn ietwat tegenvallende resultaten in de eerste vrije trainingen van de Grote Prijs van Oostenrijk, de openingsrace van dit seizoen in de Formule 1. De kopman van Red Bull eindigde als derde en achtste, ver achter wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) die tweemaal de snelste was

“We hadden een goede dag,” blikt de Limburger op Verstappen.nl terug op beide trainingen. “De rondetijden zeggen niet veel omdat mijn voorvleugel in de snelste ronde brak. We zijn zelfverzekerd en er zijn altijd dingen die je kan verbeteren. In het algemeen was het een goede dag en we kijken uit naar zaterdag”, doelt hij op de kwalificatie voor de race van zondag.

De 22-jarige Nederlander maakte in beide trainingen een foutje. In de eerste training spinde hij in de eerste bocht, in de tweede schoof hij het grind in. Verstappen wist zijn Red Bull beide keren wel uit de bandenstapels te houden en kon zonder schade verder rijden.

Het Formule 1-seizoen zou eigenlijk al in maart beginnen, maar vanwege het coronavirus schoof de start bijna vier maanden op.