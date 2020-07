Verstappen begint in Oostenrijk aan uitgesteld Formule 1-seizoen

Bijna vier maanden later dan de bedoeling was, gaat het Formule 1-seizoen alsnog van start. Max Verstappen en de negentien andere coureurs uit de koningsklasse van de autosport beginnen het seizoen in Oostenrijk, waar vrijdag de eerste twee trainingen zijn. Twee weken achter elkaar racen ze in Spielberg over de Red Bull Ring.

Verstappen zegevierde de afgelopen twee jaar in de ‘thuisrace’ van zijn team Red Bull. De 22-jarige Nederlander deed dat voor volle tribunes, die door de duizenden Nederlandse fans oranje gekleurd waren. Als gevolg van de coronacrisis zijn er nu voorlopig geen toeschouwers welkom in de Formule 1.

Om 11.00 uur start de eerste vrije training. De coureurs krijgen daarin 1,5 uur de tijd om weer te wennen aan hun auto’s. Om 15.00 uur begint de tweede sessie. Zaterdag is de derde vrije training, gevolgd door de kwalificatie voor de race van zondag. Dan springen om 15.10 uur alsnog de lichten op groen voor de eerste race van het seizoen 2020, dat eigenlijk in maart al had moeten beginnen in AustraliĆ«. Vlak voor de eerste training werd de GP in Melbourne echter afgelast vanwege het coronavirus. Op de aangepaste kalender voor dit jaar staan vooralsnog acht grands prix, maar het is de bedoeling dat daar nog heel wat races bij komen.