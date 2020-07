Verstappen derde in eerste training Formule 1

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Oostenrijk de derde tijd neergezet. Het snelste rondje van de Nederlandse Formule 1-coureur ging in 1.05,418. Verstappen moest in de eerste officiële sessie van dit seizoen, dat als gevolg van de coronacrisis bijna vier maanden later dan gepland begint, alleen de twee Mercedessen voor zich dulden.

Wereldkampioen Lewis Hamilton was met 1.04,816 de snelste in de eerste training. Zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas zette de tweede tijd neer op het circuit van Spielberg, waar geen toeschouwers mogen komen.

Een kwartier voor het einde van de sessie spinde Verstappen in de eerste bocht. Hij wist z’n bolide echter uit de vangrails te houden en kon zonder schade verder rijden. Om 15.00 uur begint de tweede vrije training. Zaterdag staat nog een training op het programma, gevolgd door de kwalificatie voor de race van zondag.