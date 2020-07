Verstappen na uitstapje door grind achtste in tweede training

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Oostenrijk de achtste tijd neergezet. De Nederlander was bijna een seconde langzamer dan Lewis Hamilton, de Brit die in zijn Mercedes net als in de eerste training de beste tijd klokte.

Het snelste rondje van de zesvoudig wereldkampioen ging in 1.04,304. Hamilton was daarmee iets sneller dan in de eerste sessie, toen hij 1.04,816 als beste rondetijd neerzette. Verstappen eindigde daarin als derde, op zes tienden van de Brit.

In beide sessies maakte de 22-jarige Nederlander een foutje. In de eerste training spinde hij in de eerste bocht, in de tweede schoof hij het grind in. Verstappen wist zijn Red Bull beide keren wel uit de bandenstapels te houden en kon zonder schade verder rijden.

Het Formule 1-seizoen zou eigenlijk al in maart beginnen, maar vanwege het coronavirus schoof de start bijna vier maanden op.