Volleybalster Jasper naar Italiaanse competitie

Volleybalster Marrit Jasper verruilt Duitsland voor Italië. De international van Oranje gaat in de Italiaanse competitie spelen voor Millenium Brescia. Jasper volleybalde de afgelopen vier jaar in Duitsland, de laatste twee seizoenen voor de club Ladies in Black uit Aken.

De 24-jarige Friezin was naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging. “Een nieuw land, een nieuwe taal; alles is nieuw voor me. Ik heb veel goede dingen gehoord over Brescia en de kracht van de Italiaanse competitie, waarin al veel Nederlanders spelen”, zei Jasper.

De volleybalster uit Sneek traint nu nog in Nederland, onder meer in het zand. Zo deed Jasper woensdag met haar zus Hester in Zaandam mee aan het openingstoernooi van de Nederlandse beachvolleybalcompetitie. Met de zaalinternationals traint ze voorlopig op Papendal.