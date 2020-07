Wielrenner Quintana aangereden tijdens trainingsrit

Wielrenner Nairo Quintana is vrijdag aangereden door een auto tijdens een trainingsgrit in Colombia. De oud-winnaar van de Ronde van Italië en Vuelta is met een mogelijke knieblessure naar een ziekenhuis gegaan. “We zullen zo snel mogelijk meer informatie over zijn toestand geven”, belooft zijn ploeg Arkéa-Samsic.

Quintana bereidde zich de afgelopen maanden in zijn geboorteland Colombia voor op de start van uitgestelde de Tour de France, op 29 augustus. De kopman van Arkéa-Samsic moet afwachten wanneer hij weer naar Europa mag reizen, vanwege regels tegen de verspreiding van het coronavirus. Hij wil op 7 augustus deelnemen aan Tour de l’Ain.