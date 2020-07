Badmintonkampioen Lin Dan (37) stopt

Tweevoudig olympisch kampioen badminton Lin Dan heeft zijn sportieve loopbaan beëindigd. De 37-jarige Chinees wordt gezien als een van de beste badmintonners aller tijden. Lin won olympische titels in Peking 2008 en Londen 2012. Ook is hij vijfvoudig wereldkampioen en bezette hij lang de hoogste positie op de wereldranglijst.

“Ik heb alles gegeven voor de sport waar ik van houd. Mijn familie, coaches, teamgenoten en fans stonden altijd naast me op de vele mooie maar ook moeilijke momenten”, zei Lin, die zegt dat zijn lichaam het niet meer kan opbrengen zich staande te houden tussen zijn concurrenten. Hij was inmiddels afgezakt naar plaats 19 op de wereldranking. Het einde van zijn loopbaan komt een jaar nadat zijn grote rivaal en vriend, de Maleisiër Lee Chong Wei, was gestopt.

Statistici wisten te melden dat Lin in zijn loopbaan 666 enkelpartijen won. Het bezorgde hem de bijnaam Super Dan.