Basketballer Hammink weg bij Donar

Basketballer Shane Hammink heeft afscheid genomen van Donar. De club uit Groningen meldt dat in gezamenlijk overleg is besloten de samenwerking met de 25-jarige Oranje-international per direct te beëindigen. Donar gaat op zoek naar een vervanger op de forwardpositie.

Hammink, zoon van voormalig NBA-speler en coach Geert Hammink, kwam de afgelopen twee seizoenen uit voor de Groningse club, die met de kersverse coach Ivan Rudez bezig is een volledig nieuw team samen te stellen. Hammink is op zoek naar een club in het buitenland.