Leclerc: dit is waar we helaas staan op dit moment

Formule 1-coureur Charles Leclerc kwam twaalf maanden nadat hij de poleposition pakte op de Red Bull Ring bij de hervatting van het Formule 1-seizoen de kwalificatie niet verder dan de zevende plaats. De Ferraricoureur noemde het waanzin. Teamgenoot Sebastian Vettel haalde zelfs de derde kwalificatiesessie niet en moest genoegen nemen met de elfde plek.

“Het is geen gemakkelijke kwalificatie voor ons geweest en helaas, dit is waar we op dit moment staan”, gaf Leclerc toe. “We moeten positief blijven, uit deze lastige situatie proberen te komen en las een team samenwerken.

Vettel gaf toe verrast te zijn over het teleurstellende resultaat. “We dachten dat we iets meer hadden, maar het ziet ernaar uit dat de anderen in de vrije trainingen iets conservatiever waren en met meer brandstof hebben gereden. Ik was niet zo blij met de wagen, ik had meer overstuur dan ik wilde. Maar we zullen zien, morgen is een ander verhaal. Het is een lange race en daarin zijn we altijd beter.”