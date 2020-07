Ook honkbalclub Cleveland Indians denkt aan andere naam

Ook de Amerikaanse honkbalploeg Cleveland Indians overweegt een andere naam te verzinnen. Dat laat de club in een verklaring weten.

Cleveland Indians betwijfelt of het nog wel van deze tijd is om met een clubnaam naar de oorspronkelijke bewoners van Amerika te verwijzen. De club draagt de naam sinds 1915.

De verklaring van Cleveland Indians komt een dag nadat de American Footballclub Washington Redskins aankondigde dat het in de toekomst onder een andere naam verder gaat. De naam Redskins (roodhuiden) verwijst naar de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent en wordt in de Verenigde Staten beschouwd als kwetsend.

Na de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd en de maatschappelijke onrust over racistisch politiegeweld is in de Verenigde Staten een brede discussie uitgebroken om discutabele benamingen te veranderen, maar ook om bijvoorbeeld standbeelden van controversiƫle personen te verwijderen.