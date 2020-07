Straf dreigt voor Hamilton na incident kwalificatie Formule 1

Lewis Hamilton moet vrezen voor zijn tweede startplaats bij de Grote Prijs van Oostenrijk in de Formule 1. De wereldkampioen moet zich melden bij de stewards van de Red Bull Ring in Spielberg. Hij zou tijdens de kwalificatie onvoldoende vaart hebben geminderd terwijl de gele vlag uithing omdat zijn ploeggenoot Valtteri Bottas even van de baan was geraakt.

Hamilton bleef op het gaspedaal trappen en snelde naar de tweede tijd van de kwalificatie, achter Bottas. Beide coureurs van Mercedes waren zo’n halve seconde sneller dan Max Verstappen, die zondag vanaf de derde positie mag starten aan de eerste race van dit seizoen in de Formule 1.

Hamilton verklaarde direct na na afloop van de kwalificatie dat hij de gele vlaggen niet had opgemerkt. Dat kwam volgens hem omdat er een stofwolk boven de baan hing toen Bottas zich verstuurde.

De stewards kunnen besluiten dat Hamilton zondag een paar posities moet inleveren bij de start.