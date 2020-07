Twee weken rust voor wielrenner Quintana na ongeval

Wielrenner Nairo Quintana heeft geen breuken overgehouden aan het trainingsongeval in zijn vaderland Colombia. Quintana, in voorbereiding op de Tour de France, werd aangereden door een auto. Zijn ploeg Arkéa-Samsic bracht zaterdag de resultaten van diverse onderzoeken naar buiten. Quintana heeft met name last van een gezwollen rechterknie en moet twee weken rust houden.

Ploeg en renner zijn ervan overtuigd dat de blessure een goede voorbereiding op de Tour niet in de weg staat. De Colombiaanse klimmer wil begin augustus in de Tour de l’Ain zijn seizoen hervatten. De Tour begint op 29 augustus in Nice.