Verstappen: Mercedes was van een ander niveau

Max Verstappen kon na de kwalificatie van de Grote Prijs van Oostenrijk niet anders dan concluderen dat Mercedes nog steeds de snelste auto in de Formule 1 heeft. “Zij waren weer van een ander niveau”, zei hij.

Verstappen reed de derde tijd in de kwalificatie en moest zo’n halve seconde toegeven op Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Net zoals zo vaak in het vorige seizoen. Verstappen hoopte dat het verschil kleiner zo zijn, met de nieuwe krachtbron van Honda in zijn auto. Maar dat bleek dus niet het geval.

Toch ziet Verstappen zondag kansen om de Grote Prijs van Oostenrijk voor de derde keer op rij te winnen. “Ik denk dat onze auto voor de race beter is geworden”, voorspelde hij. “Bovendien ben ik de enige coureur die op een andere band mag starten. Daar moet ik mijn voordeel uithalen.”

Verstappen mag op de gele medium band starten omdat hij het aandurfde om daar ook het tweede deel van de kwalificatie mee te rijden.